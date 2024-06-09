زعيم الأغلبية بالشيوخ: دراسة الشباب والذكاء الاصطناعي تدق جرس إنذار شديد الخطورة

اكد النائب حسام الخولي، زعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس الشيوخ، أن الدراسة الخاصة بالشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص.. التحديات والمقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة، تدق جرس انذار شديد الخطورة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش قرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان : الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص.. التحديات.

واشار الخولي الي ان الحكومة والمجالس النيابية لابد لها من دور كبير في هذا الملف الحيوي والخطير وكذلك العمل علي تغير النمط التعليمي والتحول من التعليم التلقليدي الي التعليم التكنولوجي لانه لغة العصر ولذلك لابد ان نوجه من البداية الي التعليم التكنولوجي لاننا لا نحتاج الي شهادات لمجرد الحصول علي شهادة او شهادات تعلق علي الحوائط ولكن نريد شهادة للعمل وان تكون مطلوبة في سوق العمل