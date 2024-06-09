أطباء كوريا الجنوبية يعلنون اعتزامهم استئناف الإضراب

أعلنت رابطة الأطباء في كوريا الجنوبية اليوم /الأحد/ اعتزام الأطباء استئناف الإضراب عن العمل في 18 من يونيو الجاري اعتراضا على خطط الحكومة لزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب.

وقال رئيس الرابطة ليم هيون-تينج إن 74% من أعضاء الرابطة البالغ عددهم 140 ألف طبيب شاركوا في تصويت وافقوا فيه على اتخاذ إجراء جماعي ضد الخطط الحكومية، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يتم أيضا تنظيم مسيرة كبرى، وذلك حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا".

وأوضحت الشبكة أن استئناف الإضراب يمثل تحديا لتحذيرات الحكومة من العودة للإضراب وتأثيره على مصداقية المجتمع الطبي.. وكان آلاف الأطباء قد أضربوا خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، ما أجبر مستشفيات كبرى على تقليص عملياتها بشكل كبير وإغلاق أقسام كاملة.

وتسعى الحكومة في كوريا الجنوبية لرفع عدد المقبولين في كليات الطب لمعالجة ما تصفه بأنه أقل نسبة عدد أطباء إلى عدد السكان بين الدول المتقدمة، إلا أن الأطباء يقولون إن القرار من شأنه الإضرار بجودة الخدمة والتعليم الطبي.