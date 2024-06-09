محامي عمرو دياب لجهات التحقيق: "الشاب المصفوع اتصور مع موكلي 4 مرات"

استمعت جهات التحقيق، لأقوال المحامي أشرف عبد العزيز، الوكيل القانوني، للفنان عمرو دياب، في المحضر المحرر ضد شاب صفعه عمرو دياب خلال احيائه زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

عمرو دياب يحرر محضر ضد الشاب المصفوع

وقال دفاع عمرو دياب إن الشاب المدعو سعد أسامة التقط قبل واقعة الصفع 4 صور مع موكلي الفنان عمرو دياب، ولم يرفض ذلك، وفي المرة التي وقعت فيها الصفعة قام الشاب بجذبه عنوة من التقاط الصورة".

وأضاف:" الشاب قام بالتطفل على موكله ومضايقته وجذبه بطريقة لا تليق من الظهر من أجل التقاط صورة معه، وقام بوضع الهاتف في وجهه عنوة، مشيرا إلى أن موكله يرحب بشكل دائم بكل للمعجبين ولا يغضبه قيامهم بالتصوير معه".

وحرر محامي الفنان عمرو دياب، محضرا في قسم شرطة التجمع الأول ضد شخص لقيامه بقرصة ومضايقته في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

أزمة الفنان عمرو دياب بدأت مع شاب حاول التقاط صورة سيلفي معه، أعقب ذلك قيام الهضبة عمرو دياب بتوجيه صفعة له على وجهه، وعقب انتشار مقطع فيديو وثق الواقعة تعاطف رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك مع الشاب، وأصبح الأمر بين مؤيد للفنان عمرو دياب، أو معارض لفكرة قيام الشاب المصفوع بازعاج الهضبة وجذبة من الظهر.

وفي السياق ذاته الناقد الفني طارق الشناوي، في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: "لا يوجد مبرر إن الإنسان يفقد أعصابه خاصة لو شخصية عامة، الشخصية العامة لابد أن تتحلي بالثبات الانفعالي".

وأضاف: “لكن فيه حاجة احنا لم نراها في فيديو عمرو دياب.. واضح في الصورة إن حصل اعتداء لفظي أو جسدي.. فيه حاجة منعرفهاش حصلت في الفيديو”

وطالب طارق الشناوي، الفنان عمرو دياب أن يسارع بإصدار بيان صوتي يعلن فيه اعتذاره عما صدر منه، مؤكدًا أنه مهما كان التجاوز لا يجوز الرد عليه بتجاوز آخر.

يذكر أن النجم عمرو دياب كان قد تصدر المواقع الإخبارية، وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وأصبح الهضبة عمرو دياب تريند مصر والعالم، بعد موجة من الغضب جراء صفعة معجب حاول التقاط «سيلفي» معه في أحد الأفراح.