محافظ أسوان: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

تشهد محافظة أسوان منذ أيام موجات ارتفاع في درجات الحرارة لتسجل أعلى درجات الحرارة في العالم حيث رفعت محافظة أسوان درجة الاستعداد القصوى وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأجهزة والجهات المعنية برفع درجة الاستعداد بالمراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات وفرق الإسعاف والحماية المدنية والمحليات وخاصة الحميات لمواجهة أمراض الصيف وللتعامل والتدخل الفوري مع أي حالات طارئة ضمن دواعي إنقاذ الحياة .

وأوضح اللواء أشرف عطية بأنه جاري التنسيق مع وزارة الكهرباء لاستثناء المحافظة من خطة تخفيف الاحمال فى ظل ارتفاع درجات الحرارة الغير مسبوقة ، مشيرا إلى أنه جاري تكثيف لمواجهة تداعيات فصل الصيف من خلال انتظام انتظام تدفق مياة الشرب المناطق السكنية الواقعة على مرتفعات جبلية والنقاط الساخنة .

من جانبه أكد دكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان علي توافر مصل العقارب فضلا عن قيام فرق مكافحة الملاريا التابعة للمديرية برش المبيدات لمكافحة الناموس والحشرات الطائرة والزاحفة ،مع توافر الأدوية اللازمة لمواجهة ضربات الشمس بأقسام الإستقبال والطواريء.

توافر الأدوية لمواجهة ضربات الشمس بأقسام الإستقبال والطواريء

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسوان إلى أن عدد المترددين على المستشفيات والوحدات الصحية 4 حالات إجهاد بسيط وتم التعامل معهم في قسم الاستقبال بمستشفى الصداقة الجديدة ولم تستدعي الحالات الدخول إلى العناية المركزة، مناشدا المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة خلال فترة الظهيرة من الساعة الثانية عشر وحتي الساعة الخامسة مساءا وذلك تجنبا للإصابة بالاجهاد الحراري والاغماء وغيرها من أمراض الصيف.



فيما أوضح الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان بأن خطة مواجهة أمراض الصيف تستهدف الإكتشاف المبكر للأمراض المعدية للتعامل الفورى معها لمنع حدوث تفشيات وبائية ، لافتاً بأنه بالتوازى يتم الترصد الإيجابى النشط لفحص عينات المياه والصرف الصحى العشوائية بالمناطق ذات الخطورة العالية ، مع التثقيف الصحى والإعلامى والمشاركة المجتمعية ، وإتباع الأساليب الصحية للنظافة العامة بكيفيات التخلص من جميع أنواع الفضلات ، وكذلك من خلال إدارات الثقافة الصحية بالمديريات والإدارات الفرعية ، إضافة إلى إعداد برامج صحية موجهة للمواطنين عن كيفية الوقاية من أمراض الصيف.

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