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الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

آلاف المواطنين يتوافدون على احتفالات دير السيدة العذراء بجبل الطير بالمنيا (صور)

آلاف المواطنين يتوافدون
آلاف المواطنين يتوافدون على احتفالات العذراء
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توافد آلاف المواطنين علي احتفالات السيدة العذراء بدير جبل الطير بمركز سمالوط بالمنيا لليوم الثالث علي التوالي في الإحتفالية التي تقام في نفس التوقيت من كل عام لمدة اسبوع وتنتهي الخميس المقبل.

من جانبه أكد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط أن آلاف المواطنين يتوافدون لليوم الثالث علي التوالى على احتفالات السيدة العذراء مريم بقرية بدير جبل الطير، شرق النيل، احدى نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة والمقرر أن تستمر فعالياتها حتى الخميس المقبل ، مستخدمين العبارات ومعديات النيل ومحور سمالوط الجديد على نهر النيل ، ومن طريق الصعيد الصحراوى شرق النيل.

 

 أكد رئيس مركز سمالوط أن روح الوحدة الوطنية والمحبة والإخاء ، التي تسري في جسد الوطن ، ستظل دائماً مصدر قوة وتماسك لمصر في مواجهة التحديات تحت القيادة الحكيمة.

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السيدة العذراء مريم دير جبل الطير رحلة العائلة المقدسة دير السيدة العذراء مسار رحلة العائلة المقدسة