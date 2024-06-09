كرواتيا تحقق فوزا تاريخيا على البرتغال

حقق المنتخب الكرواتى فوزاً تاريخياً على نظيره البرتغال، بهدفين لهدف، فى المباراة الودية التى جمعت بينهما أمس السبت، على الملعب "الوطنى"، ضمن التحضيرات الودية لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024" والتى تستضيفها ألمانيا.

أحرز ثلاثية اللقاء اللاعب لوكا مودريتش من ركلة الجزاء، قبل أن يتعادل ديوجو جوتا للبرتغال، وعاد الكروات للتقدم بالثاني عن طريق أنتي بوديمير.

هذا الانتصار للمنتخب الكرواتي على البرتغال هو الأول في تاريخ مواجهات الفريقين، وذلك بعد 7 مباريات لم يعرف فيها الملاحون طعم الأنكسار ولا الهزيمة.

ولم يكن هناك أي فوز للمنتخب الكرواتى أمام البرتغال، فى تاريخ مواجهاتهم الـ 7، حيث حقق المنتخب البرتغالى الفوز فى 6 مقابل تعادل وحيد جمع بين المنتخبين.

وكانت انتصارات المنتخب البرتغالى كالتالى: 2 منها في أمم أوروبا بنسختي 1996 و2016، ومباراتان في دوري الأمم الأوروبية في 2020، ووديتان في 2005 و2013، بينما جاء التعادل الوحيد بينهما في 2018.

وتعتبر تلك المباراة هى الثانية التى يسجل فيها المنتخب الكرواتي أكثر من هدف في شباك البرتغال، بعدما سجلت ثنائية أيضا في الخسارة 3-2 في 17 نوفمبر 2020 بدوري الأمم.

