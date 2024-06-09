بعد مجزرة النصيرات.. "القاهرة الإخبارية" ترصد آخر تطورات الأوضاع بقطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن العدوان والقصف الإسرائيلي مستمر على قطاع غزة، حيث استشهد 4 أشخاص وأصيب 5 أخرون شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الدرج واستهدف الجيش الإسرائيلي أيضا شرقي مدينة دير البلح، بالإضافة إلى قصف منزل بمخيم المغازي.وأشار "جبر"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدما قامت بمجزرة مخيم النصيرات، مازالت مستمرة في القصف واستهداف للمنازل والمدنيين والأحياء، كما أنها توسّع من دائرة استهدافاتها لمناطق واسعة في قطاع غزة.

وأضاف، أن أكثر من 15 شهيدا وعشرات المصابين في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة بقطاع غزة خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى في قصف للطائرات الحربية الإسرائيلية استهدف منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.