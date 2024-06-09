قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم، الأحد الموافق التاسع من يونيو 2024، إن طلاب كلية التربية النوعية ناقشوا مقرر مشروع التخرج لطلاب الفرقة الرابعة بأقسام الكلية المختلفة، والتي اتسمت بالجودة والابتكار، وذلك بمقر الكلية في الحرم الجامعي بمدينة مرسى مطروح.

رئيس جامعة مطروح يؤكد دور المشروعات المقدمة في خدمة الجامعة والمجتمع

وأوضح الدكتور مصطفى النحار أن مناقشة مشروعات التخرج تأتي تنفيذًا للخطة الدراسية للطلاب، مؤكدًا على دور المشروعات المقدمة في خدمة الجامعة والمجتمع، متمنيًا لطلاب وطالبات الجامعة دوام التقدم والرقي.

جدير بالذكر أن طلاب قسم تكنولوجيا التعليم عرضوا خلال مشروعاتهم المختلفة نموذج لبوابة إلكترونية لتسجيل دخول وخروج طلاب الجامعة، روبوت إرشادي لتعريف الزائرين بخريطة الجامعة، وعصا روبوت لمساعدة ضعاف البصر، وموقع لأكاديمية افتراضية لتعليم التصميمات الرسومية، وكروت ممغنطة لحمل السير الذاتية الإلكترونية.

مشروعات التربية الفنية أظهرت قدرة الطلاب على الإبداع والتميز

وعرض طلاب قسم التربية الفنية عددًا من المشروعات المتنوعة من خلال تقنيات مختلفة أظهرت قدرتهم على فهم واستيعاب هذه التقنيات من خلال جانب إبداعي وقدرة متميزة على التصميم، وذلك باستخدام خامات متنوعة في مجال التصوير، وكذلك التشكيل على الزجاج، الخشب، البلاستيك، الرمل الملون، القماش، الخيط، أعمال نحتية بالجبس، وأعمال الجلود.

وتنوعت مشروعات التخرج لقسم الاقتصاد المنزلي ما بين الملابس والنسيج والتغذية، حيث شملت أشغال التطريز، تصميمات لمكملات الملابس، تشكيل على المانيكان، أعمال تريكو وكروشيه، كما شملت مشروعات التغذية عددًا من منتجات العصائر التي لها دور في تحسين الحالة الصحية لمرضى الكلى ومرضى السكر، وكذلك المنتجات الخالية من الچيلوتين، وكذلك عمل مربات قليلة السعرات لتناسب مرضى السكر ومرضى السمنة، والعديد من المنتجات الأخرى التي تلعب دورًا هامًا في تحسين المناعة والحالة الصحية بصفة عامة.

روبوت آلي وبوابة إلكترونية .. مشروعات تخرج لطلاب نوعية مطروح

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