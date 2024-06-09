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الأحد 09 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة بني سويف تفتتح معرضا لبيع اللحوم والمواد الغذائية بمناسبة عيد الأضحى

رئيس جامعه بني سويف
رئيس جامعه بني سويف
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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، تنظيم مركز الإنتاج والخدمات الطلابية بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية معرضاً  لبيع  اللحوم  والمواد الغذائية بأسعار مخفضة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، وذلك  اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من يونيو الجاري أمام كلية الحقوق بالحرم الجامعي .
وأوضح رئيس الجامعة  أن المعرض يشمل منتجات اللحوم بكافة أنواعها وبعض من السلع الأساسية بأسعار مخفضة ، حيث يأتي المعرض  في إطار الدور المجتمعي  للجامعة وحرصها على تخفيف الأعباء الاقتصادية على منسوبي الجامعة ، مؤكداً حرص الجامعة من خلال هذا المنفذ على توفير اللحوم البلدي واللحوم المجمدة وعدد من المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية  وتشمل  الأرز والمكرونة والزيوت والدقيق والبقوليات.

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