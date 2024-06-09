المركز الاستكشافي للعلوم بالمنيا يبدأ نشاطه الصيفي

واصل المركز الاستكشافي للعلوم بالمنيا بقيادة الدكتورة إيمان الكاشف مدير المركز أنشطته الصيفية تحت رعاية حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا حيث تقام الأنشطة الصيفية بالمركز وسط توافد وإقبال من الطلاب المبتكرين علي ممارسة كافة الأنشطة المتنوعة داخل المركز

ويستقبل المركز 150 طالب وطالبة من سن 8سنوات إلي 18 سنة في النشاط الصيفي المجاني حيث تتنوع الأنشطة داخل المركز والتي تون عبارة عن نشاط حاسب إلي حيث يتم خلاله تدريب التلاميذ علي برنامج(mini icdl)

كما يتم إقامة نشاط فني عبارة أعمال ومشغولات يدوية وإعادة تدوير ونشاط ثقافي عبارة عن نشاط مكتبة ويتم من خلاله عمل صحف أسبوعية ومجلات ويوم كامل للندوات

كما يخصص المركز يوم كامل لأولياء الأمور يتم فيه تناول بعض الموضوعات التي تخص التربية الايجابية - خطورة استخدام الموبايل لسن مبكر للأطفال والتغذية السليمة

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