امتحانات الثانوية العامة|تعليم الإسكندرية: تجهيز 34 استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية

أكد الدكتور عرابي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، على تجهيز 34 استراحة الملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية لطلاب الثانوية العامة، التي تبدأ غدا الإثنين.

وأضاف وكيل الوزارة خلال تصريح صحفي له، أنه تم تجهيز 34 استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية منها 25 استراحة للرجال و (9) استراحات للسيدات.

وأشار إلى أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ (54502) طالب منهم (17455) طالب للشعبة الأدبية، و (24280) طالب لشعبة العلوم، و (10565) طالب لشعبة الرياضيات و (2202) طالب للدولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام (140) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.

وشدد أبو زيد على ضرورة الالتزام بتعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة في الكتاب الدوري رقم (22) الصادر في مايو 2023، بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة وذلك في إطار تكاتف كافة الجهود التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

وأصدر تعليماته لجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وشدد على توفير الأثاث اللازم، مؤكدًا على متابعة مدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.