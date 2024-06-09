20 مليون فرد يتلقى دعم وزارة التضامن

قال صبري عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار في وزارة التضامن الاجتماعي، إن ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي من الملفات المهمة التي تقوم الوزارة بتبنيها وتعمل جاهدة منذ سنوات سابقة على النهوض بها.

وأضاف عبدالحميد، خلال حوار له عبر فضائية "dmc"، أن عدد الأسر التي تتلقى الدعم وصلت إلى 4.7 مليون أسرة أي نحو 20 مليون فرد، مما يكلف الدولة 41 مليار جنيه، والدولة في حاجة إلى العمالة والأيادي المصرية للعمل في المشروعات التي تقوم بها في ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، متابعًا: جاءت من هنا فكرة التشغيل، إني أحول الفرد من متلقي الدعم أنه يكون منتج.وتابع رئيس الإدارة المركزية للتنمية، أن جائحة كورونا الفترة الماضية أظهرت بعض النقاط السلبية التي منها العمالة غير المنتظمة، وواجهت الدولة هذا بتقديم كل التسهيلات لتوزيع العمالة على الخدمات المتاحة في الدولة، مشيرًا أنَ ملف التمكين الاقتصادي الفترة السابقة ضخ أكثر من 4.6 مليار جنيه من برنامج فرصة أحد برامج وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الريف المصري لدعم اكثر من مليون شخص.