استشاري الصحة النفسية: روشتة لتنظيم وقت الطلاب قبل بداية امتحانات الثانوية العامة

قدمت الدكتورة ولاء شبانة، استشاري الصحة النفسية وطرق التدريس، روشتة لتنظيم وقت الطلاب قبل بداية امتحانات الثانوية العامة المُقرر انطلاقها غدًا الإثنين، موضحة أن قرار البدء بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع واستكمال باقي الامتحانات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، قرارٌ ناجحٌ وصائبٌ للغاية.

وأوضحت شبانة، خلال حوار لها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الامتحانات لمواد غير مُضافة للمجموع بمثابة تدريب يؤهل الطالب نفسيًا وسيكولوجيًا قبل امتحان المواد الأساسية، مشددة على أن هذا القرار يُشبه التدريب ودخول الطلاب في محاكاة قبل بدء الامتحانات.

ووجَّهت الدكتورة ولاء شبانة، عددًا من النصائح للطلاب عند استلام ورقة الأسئلة، أنه يجب البدء في حل الاسئلة التي يثق منها الطالب، حتى يُنجزها سريعًا، مُشددة على أهمية المراجعة بعد الانتهاء من حل الامتحان، ونصحت بتجنب السهر واستخدام السوشيال ميديا.