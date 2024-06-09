رومانيا: تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة وهطول الأمطار الغزيرة

أصدرت السلطات في رومانيا تحذيرات للمواطنين في العاصمة /بوخارست/ وعدد من المقاطعات من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وذلك بالتزامن مع إصدار تحذيرات من هطول الأمطار الغزيرة في ظل اضطراب حالة الطقس في القارة الأوروبية.

وذكر تلفزيون "يورو نيوز" - في نشرته الإنجليزية، اليوم /الأحد/ - أن السلطات أصدرت تحذيرا برتقالي اللون من ارتفاع درجات الحرارة الذي من المتوقع أن يؤثر على العاصمة و12 مقاطعة أخرى، كما حثت المرضى وكبار السن على تجنب التعرض للشمس لفترات طويلة.

في الوقت نفسه، أصدرت السلطات تحذيرا أحمر اللون من هطول المطر والبرد بكثافة في "بوخارست"، وهو ما قالت إنه قد يؤثر أيضا على عدد من المقاطعات القريبة منها.