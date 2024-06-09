ضبط أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها بيعها بالسوق السوداء بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين تطون، لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية وتحرير محاضر ضد المخالفين.

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الاتية: بينها محضر ضبط ٢٠شيكارة سماد زراعي مدعم محظور بيعه أو تداوله، وتحرير ٣ محضر سجاير محلية بأزيد من السعر، وتحرير ٦ محاضرعدم اعلان اسعار مطاعم ومحلات بقالة.



بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه إلتزام التجار بتخفيض الأسعار.

وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.



وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.