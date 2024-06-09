امتحانات الثانوية العامة.. محافظ الإسكندرية يكلف بتهيئة المناخ الجيد للطلاب

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتهيئة المناخ الجيد لأداء امتحانات الثانوية العامة التي من المقرر لها أن تبدأ غدا الإثنين.

وشدد محافظ الإسكندرية خلال تصريح صحفي له اليوم، توفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات من التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية.

وكان قد تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، والتي من المقرر أن تبدأ غدا الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 وتتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك وتنتهي يوم السبت الموافق 20 من يوليو المقبل.

وأكد اللواء محمد الشريف أن مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية قد أنهت استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، موجهًا جميع الأجهزة المعنية بالتعاون مع تعليم الإسكندرية لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب.