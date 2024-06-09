برقصات استفزازية وصلوات تلمودية.. اقتحامات إسرائيلية جديدة للمسجد الأقصى

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن اقتحامات المستوطنين المسجد الأقصى باتت سلسلة شبه يومية، حيث تتكرر الاقتحامات طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت، وتكون بحراسة شرطية مشددة.

وأضافت خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن مجموعات المستوطنين تقوم بصلوات تلمودية وبرقصات استفزازية لمشاعر المسلمين، ويتلقون شروحات عن الخطوات القادمة لبناء الهيكل.ولفتت إلى أن 30 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ السابع من أكتوبر الماضي، منوهة إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قال في ذكرى توحيد القدس: "غيرنا الوضع التاريخي في المسجد الأاقصى بسماحنا للمستوطنين بتأدية السلطات".

وأشارت إلى أن هذا التصريح ينذر بإشعال فتيلة الحرب السياسية لدينية، وهو ما دفع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو للتعقيب والقول إنه لا تغيير في الوضع التاريخي القائم.