تعرف على مصير غادة والي بقضية سرقة لوحات الفنان الروسي

كشف المحامي أحمد العطار دفاع الفنان الروسي في بالقضية المعروفة إعلاميا سرقة غادة والي بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف، بعد صدور قرار محكمة مستأنف الاقتصادية اليوم بإلغاء قرار الحبس 6 أشهر والاكتفاء بالغرامة 10 آلاف جنيه .

إجراءات قانونية أخرى سيتم اتخاذها



واضاف العطار بأن هناك إجراءات قانونية أخري سيتم اتخاذها بعد ايداع المحكمة لحيثيات حكمها الصادر اليوم بإلغاء قرار الحبس 6 اشهر والاكتفاء بالغرامة 10 آلاف جنيه، مؤكدا فور صدور الحيثيات بإقامة دعوي مدنية مطالباً فيه بالتعويض المالي نظراً لإدانتها بالقضية.

وقضت منذ قليل محكمة استئناف الاقتصادية بالغاء حكم حبس غادة والي 6 أشهر وتأييد غرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه، لاتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف، واستخدامها دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي.

وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة الفنانة غادة والي لاتهامها بسرقة فكرة لوحات محطة مترو كلية البنات، وتعديها على حق الفنان الروسي جورجي كوراسوف، بحبس 6 أشهر، وغرامة 10 آلاف جنيه وتعويض مادي مؤقت 100 ألف جنيه.

وجاء بقرار الإحالة في قضية رسومات المترو، أنه في غضون يوليو من العام 2022 وبناء على بلاغ من وكيل المجني عليه تمت إزالة اللوحات الملصقة بمعرفة شركة واليز ستوديوز والمنسوبة للمتهمة في محطة مترو كلية البنات وذلك لتعديها على حق المؤلف الخاص بالفنان الروسى جورجي كوراسوف.

وقالت النيابة، إن رسومات المترو موضوع الشكوى تتميز بعنصر الابتكار لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفي عليه الأصالة، وإن التصميمات المنسوبة للمتهمة مٌقلدة ومنسوخة من الرسومات الخاصة بالمجني عليه والمنشورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما يعد تعديًا على الحقوق المالية والأدبية.