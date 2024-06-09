منطقة السويس الأزهرية تعلن أسماء أوائل الإعدادية

أعلنت منطقة السويس الازهرية برئاسة الدكتور مؤمن الهواري، اليوم الاحد ، عن اسماء اوائل الشهادة الاعدادية للدور الاول للعام الدراسى 2023 -2024 عقب اعتمادها أمس من الدكتور محمد الضوينى وكيل الازهر .

وجاء فى المركز الاول الطالب سيف الدين ياسر محمد عبد الله معهد بنون السويس الإعدادي بمجموع 478 و المركز الثانى نور مصطفى فرج محمد فتيات الفاروق الإعدادي النموذجي بمجموع 484 و جودي هانى كمال محمود فتيات الفاروق الاعدادي النموذجي 482 و انس محمد رمضان فاضل، معهد بنون المستقبل الإعدادي النموذجي 480 درجة و رقية السيد فأوي دوريش معهد فتيات المستقبل الإعدادي النموذجي 479 و عمر جمال ابراهيم سيد بنون المستقبل الإعدادي النموذجي 479 درجة و احمد عادل فرج عبد الحميد بنون المستقبل الاعدادي النموذجي 477 درجة و بدر محمود بدر عطية بنون السويس الإعدادي 477 درجة و حنين احمد الشافعي محمد، معهد فتيات الرحمن الاعدادي 477 ومصطفى عماد صلاح الدين عطية، بنون المستقبل الإعدادي النموذجي 477 درجة .

قال الدكتور مؤمن الهواري ، مدير المنطقة المركزية لمنطقة الازهر بالسويس ، ان اجمالى المتقدمين للشهادة الاعدادية من بنين 355 منهم واحد فقط كفيف ـ تخلف عن حضور الامتحان طالب واحد فقط حضر 354 ونجح منهم264 طالب ودور ثانى 90 طالب لتكون اجمالى نسبة للنجاح لطلاب بنين 75 % .

وأضاف الدكتور مؤمن الهواري ، فى تصريحات صحفية له اليوم ، بالنسبة للفتيات تقدم للامتحان 363 طالبه و 4 حالات تخلف و حضر الامتحان 395 و نجح 238 و دور ثان 121 لتكون اجمالى نسبة للنجاح لطلاب بنين 66 % ، لافتا ان نسبة نجاح المنطقة 70 % .