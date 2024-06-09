200 جمعية ومؤسسة أهلية بالجيزة بالمؤتمر الأول "معا للتصدي للفساد والتوعية بمخاطره"

اقام الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة بالتعاون مع اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية مؤتمره الأول "معا للتصدي للفساد والتوعية بمخاطره" تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الجيزة وبمشاركة 200 جمعية ومؤسسة أهلية وبحضور الدكتور شريف أبو الفتوح نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي، و الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعددا من الشخصيات العامة والإعلامية.

وقالت الدكتورة عبير عصام رئيس الاتحاد، إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي استجابة من الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة لمبادرة الاتحاد العام برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي وهيئة الرقابة الإدارية للتصدي والتوعية بمخاطر الفساد.

وأكدت، انه تم الاتفاق علي تبني مجموعة من توصيات المؤتمر الأول و أخرى لعدة مؤتمرات سيتم تنظيمها في كل محافظات الجمهورية بشان التصدي للفساد الي جانب رصد التجارب الناجحة وعمل مشروعات توعية بالمدارس والجامعات وعقد اللقاءات الإعلامية والتلفزيونية و رصد حالات الفساد المتكررة في بعض المصالح الحكومية وتغليظ العقوبة وسرعة تطبيقها.

وأضافت عبير عصام، تناول المؤتمر دور وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الملف الوطني، والتأكيد علي أن تكون المؤسسات الأهلية اذرع الدولة في تنفيذ خطتها في التوعية بمخاطر الفساد والتصدي له.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر تم تكريم 15 سيدة ممن اجتزن اختبارات محو الأميه من قري ومراكز محافظة الجيزة ضمن مبادرة "نور" التي اطلقها الاتحاد الإقليمي لفصول محو الأمية والتي بها حاليا 300 سيدة، و نستهدف محو امية 1000 سيدة حتى نهاية العام، والتي تأتي استكمالا للنجاحات التي حققها المجلس الجديد للاتحاد في اقل من عام من تولي الدكتورة عبير عصام رئاسته والتي شملت العديد من الإنجازات في مجالات الصحة والتعليم والتدريب.