التعليم العالي تعتزم التعاون مع الجامعات العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إننا نعمل على شراكات أجنبية مع الجامعات الأولى في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، فيما قبل مرحلة الدراسات العليا.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة والبيئة والقوى العاملةـ الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع "الشباب والذكاء الاصطناعي (الفرص والتحديات)".

وأشار عاشور إلى أن مصر الأولى في أفريقيا في مجال البحث العلمي في الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه في فترة كانت جنوب أفريقيا تسبقنا في مجال البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي ولكن مصر حاليا تفوقت عليها.

وتابع وزير التعليم العالي: لدينا رؤية لمستقبل مصر فى الذكاء الاصطناعي ونقارن أنفسنا بأكبر دول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن مشروعات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 1202 مشروع في مجال البحث العلمي، وأشار إلى تبني الذكاء الاصطناعي في دعم البحث العلمي.

وأشار إلى أن بنك المعرفة من المؤسسات التي تدعم البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، مستطردا: "داخلين على عصر استخدام الذكاء الاصطناعي والقوانين والتشريعات يجب أن تتطور لتواكب هذا التطور التكنولوجي الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي".