"الطريشة" القاتلة تلدغ مسنًا بواحة الفرافرة في الوادي الجديد

لدغ ثعبان الحية المعروف باسم "الطريشة"، اليوم الأحد، مسنا في مدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة بوصول مصاب بلدغة ثعبان سام إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تعرض جودة السيد مرسي محمد - 63 عامًا، للدغة ثعبان "الطريشة" السام بواحة الفرافرة، وجرى نقله على الفور إلى مستشفى الفرافرة المركزي، وحقنه مباشرة بمصل الثعبان، ووضعه تحت الملاحظة الطبية الدقيقة بقسم الطوارئ بالمستشفى.

جدير بالذكر أن المحافظة نظرًا لطبيعتها الصحراوية تنتشر بها لدغات الثعابين السامة والحية "الطريشة" والعقارب، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وبدء فصل الصيف.

وتتولى إدارة الطب الوقائي توفير جميع الأمصال والطعوم اللازمة على مستوى جميع الوحدات الصحية القروية، وتتولى توفير كميات كبيرة من هذه الأمصال والطعوم بصفة مستمرة نظرًا لطبيعة المنطقة.