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الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

100 ألف أسرة أولى بالرعاية تستفيد من مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة»

بيت الزكاة
بيت الزكاة
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وأكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم 9 من يونيو 2024 انطلاق أولى قوافل مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة» أمس، لتوزيع 2 كيلو لحوم بلدية على الأسر الأكثر احتياجًا في محافظات الإسكندرية، البحيرة، قنا، أسوان، الغربية، الدقهلية، السويس، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد.

تستهدف المبادرة توزيع 2 كيلو لحوم صدقات على ما يقارب من 100 الف أسرة مستحقة من الأولى بالرعاية في جميع المحافظات، تصل إليهم قبل عيد الأضحى المبارك لإدخال السرور عليهم قبل العيد، وذلك وفقا لقواعد بيانات تم إعدادها للمستحقين، ولإفطار الصائمين من المستحقين يوم عرفة، فعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ ‌فَطَّرَ ‌صَائِمًا، كَانَ لَهُ، أَوْ كُتِبَ لَهُ، مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا». [مسند أحمد]

كانت لجنة الشرعية وبيطرية من بيت الزكاة والصدقات قد اختارت وفحصت العجول البلدية للتأكد من سلامتها وجودتها قبل عملية الذبح، ومن المقرر أن ينتهي توزيع لحوم الصدقات على المستحقين يوم السبت القادم، الذي يوافق يوم عرفة؛ لكي يتمكن الصائمون من تناولها في إفطار ذلك اليوم.

بيت الزكاة والصدقات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فطارك معانا يوم عرفة الأسر الأولى بالرعاية