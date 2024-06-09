ضبط مالك مطبعة بالقليوبية لقيامه بطباعة المطبوعات التجارية بدون تفويض

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة بنها أول بالقليوبية) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول، وعُثر بحوزته على (50 ألف نسخة تجارية "ملصقات علب كارتونية "بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالمخالفة للقانون) وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المُشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.