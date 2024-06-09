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الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية ": 163 شاحنة مساعدات دخلت اليوم إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

معبر رفح البري
معبر رفح البري
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قال رمضان المطعني، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن اليوم هو اليوم الـ34 لإغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، واليوم الـ14 لاستئناف المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، حيث دخل اليوم 163 شاحنة مساعدات بالإضافة إلى 8 شاحنات وقود حتى الآن.

وأضاف خلال رسالة على الهواء: "العشرات من هذه الشاحنات التي تحمل عددا كبيرا من المساعدات عادت بعدما أفرغت الحمولة الخاصة بها داخل معبر كرم أبو سالم عن طريق الأمم المتحدة التي تتسلم هذه المساعدات وتتولى توزيعها داخل قطاع غزة".

وتابع: "ما زالت حتى الآن عشرات الشاحنات تخرج إلى محيط معبر رفح مرة أخرى، ولكن بالمقارنة في الأيام الماضية تبدو اليوم أن حركة دخول المساعدات هي الأكبر نسبيا مقارنة بالأيام الماضية، مؤكدا أن مجمل الشاحنات التي دخلت معبر كرم أبو سالم لامس 1500 شاحنة منذ استئناف حركة المساعدات مرة أخرى عبر معبر كرم أبو سالم".

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