هيئة البث الإسرائيلية: جانتس سيعلن استقالته من حكومة الحرب مساء اليوم

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس سيعلن استقالته من حكومة الحرب مساء اليوم ، وفقا لما أفادت به قناة "العربية".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوزير بيني جانتس يعتزم مساء اليوم إعلان استقالته من مجلس الحرب.

ويأتي هذا بعد أن أجل جانتس الاستقالة بسبب عملية الإنقاذ المحتجزين الأربعة من مخيم النصيرات أمس السبت، لكنه أعلن لاحقا أنه سيدلي بتصريحه لوسائل الإعلام اليوم الساعة الثامنة مساء بتوقيت القدس.

وكانت هيئة البث نقلت في وقت سابق عن مقربين من نتنياهو قولهم إنه "عدا عن تغريدته أمس لم يحاول رئيس الوزراء بأي شكل من الأشكال منع حل حكومة الطوارئ"، رغم تقارير سابقة بأن رئيس الوزراء ناشد جانتس ألا يترك حكومة الطوارئ وألا يتخلى عن الوحدة.

ونقلت الهيئة، في وقت سابق أيضا عن جانتس قوله إنه سيجري تقييما للوضع السياسي ويفكر في تأجيل تقاعده بعد "عيد الأسابيع"، وهو اليوم السادس من شهر "سيفان" حسب التقويم العبري، والذي يصادف في مايو أو يونيو.

وقال جانتس ردا على ذلك: "حتى اليوم يجب أن ننظر بمسؤولية إلى كيفية المضي قدما من هنا".

يشار إلى أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد دعا "حزب معسكر الدولة" بقيادة بني جانتس إلى مغادرة حكومة نتنياهو.