قبل ساعات من انطلاق ماراثون الامتحانات.. وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لطلاب وطالبات الثانوية العامة، قبل ساعات من انطلاق ماراثون امتحانات 2024.

وقال الوزير، أتوجه إليكم برسالة من القلب قبل انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة كأب وليس كمسئول، ثقوا في قدراتكم، واحرصوا على الاجتهاد أثناء المراجعة والتركيز أثناء إجابة الامتحانات، وابتعدوا عن مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسائل تشتيت أخرى.

وأضاف: مستقبلكم لا يتوقف عند مجرد اجتياز اختبارات الثانوية العامة، فالنجاح في الحياة له سبل شتى ولا يرتبط إطلاقًا بمجرد النجاح في الامتحانات، واعلموا أن وزارة التربية والتعليم تبذل قصارى جهدها لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للجميع، والدولة وجميع أجهزتها حريصة على توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان وخروج الامتحانات بأفضل صورة.

وأطالبكم بالحرص على حضور المراجعات النهائية المجانية التي تنظمها الوزارة على مستوى المحافظات، والتي تهدف الوزارة من خلالها إلى رفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

وأكمل، أبنائي وبناتي الطلاب، ضعوا نصب أعينكم النجاح والتفوق، واعلموا أن الاجتهاد هو سبيلكم لمستقبل أفضل، اجتهدوا خلال الفترة الحالية واجتهدوا أيضًا بعد الامتحانات في المجال المناسب لقدراتكم ومواهبكم، وليس المجال المناسب لدرجاتكم في الامتحانات.

كما وجه وزير التعليم لرسالة للمعلمين: زملائي المعلمون المشاركون في الامتحانات،

ثقتي فيكم بلا حدود في بث روح الطمأنينة لدى أبنائي الطلاب أثناء الامتحانات وتحقيق أقصى سبل الراحة لهم والتعامل معهم بروح الأبوة.

وأوصى الوزير أولياء الأمور، قائلا، إننا

نقدر جهودكم ووقوفكم إلى جانب الأبناء وما تمرون به من ظروف تترقبون فيها حصاد التعب والجهد والسهر مع أبنائكم. نرجو منكم توفير المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب خلال فترة الامتحانات، وأتمنى منكم الالتزام بعدم التواجد أمام اللجان أثناء عقد الامتحانات.. خالص أمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح.