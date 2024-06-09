مستشار الأمن القومي الأمريكي: الطريقة الوحيدة لحل الأزمة عبر التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الاحد، أن الطريقة الفعالة لانقاذ جميع المحتجزين المتواجدين في غزة تأتي عبر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال سوليفان في تصريحات إلى شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية: "الطريقة الفعالة لإنقاذ جميع الرهائن هي صفقة وفق خطة بايدن التي قبلتها إسرائيل وننتظر رد حماس".

ورأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، أن إسرائيل تعيق جهود الإدارة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء حالة الحرب، وذلك بسبب هجومها الدموي أمس على مخيم للاجئين في وسط غزة لتحرير أربعة محتجزين إسرائيليين، الأمر الذي تسبب في مقتل العشرات إن لم يكن المئات، من المدنيين الفلسطينيين.

وذكرت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني أن "الهجوم الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليص احتمالات الموافقة على الخطة التي تدعمها الولايات المتحدة لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين في غزة، وإغراق المساعدات الإنسانية، ووقف القتال بشكل دائم، وسحب القوات الإسرائيلية".

وأوضحت أنه "بعد مرور أكثر من أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن (خطة) وصفها بالحاسمة في الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر بين إسرائيل وغزة ومناشدته وضغطه على كلا الجانبين للموافقة بسرعة على اتفاق وقف إطلاق النار، هناك أدلة متضائلة على أن أيًا منهما قد أحرز أي تقدم".