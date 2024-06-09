ريال مدريد يقطع الطريق على برشلونة بصفقة ألمانية

قطع نادي ريال مدريد الأسبانى الطريق أمام الألماني هانز فليك، المدير الفنى لفريق برشلونة، الذى يسعى لخطف صفقة مدوية من الفريق الملكى خلال الميركاتو الصيفى.

حيث كشفت صحيفة "ماركا" فى تقرير لها، أن ريال مدريد يسير بخطى ثابته اتجاه ضم فلوريان فيرتز لاعب فريق باير ليفركوزن الألمانى، رغم تحركات هانز فليك مدرب برشلونة، الذى ينوي إقناع اللاعب بشكل شخصي.

ورغم ذلك لم يتأثر ريال مدريد بتحركات برشلونة لمحاولة خطف، أفضل لاعب في البوندسليجا، هذا الصيف.

الوكلاء يؤكدون



واستشهدت صحيفة "ماركا"، فى تقريرها بالوكلاء الذين أكدوا انتقال كيليان مبابي إلى الملكى في العام الماضي، رغم نفي الطرفين، هم أيضا من يؤكدون وجود اتفاق مبرم بالفعل بين فيرتز والميرنجي.

نص الاتفاق



وكشفت ماركا عن بنود الاتفاق الذى بينهما والذى ينص على لعب فيرتز مع ليفركوزن لموسم إضافي، ثم الانتقال إلى ريال مدريد نظير 150 مليون يورو في صيف 2025.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية على تقرير "ماركا"، بأن فيرتز سيصبح لاعبا في ريال مدريد مقابل 150 مليون يورو.