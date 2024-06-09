ads
الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك العربي الأفريقي يطرح شهادة رباعية بعائد تراكمي 100%

البنك العربي الأفريقي
البنك العربي الأفريقي الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن البنك العربي الافريقي الدولي عن طرح شهادة رباعية جديدة بفائدة تراكمية فى نهاية المدة 100% و بمعدل فائدة تراكمية 18.92%.

وأوضح البنك العربي الافريقي الدولي أن الحد الأدني للشهادة 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه .

و أضاف البنك أن الشهادة تقدم للافراد فقط ويمكن للعميل الحصول على تسهيلات ائتمانية مضمنه ولايسمح بتجديد الشهادة، علماً بأن لايمكن استراد قيمة الشهادة قبل مرور أول 6 أشهر من تاريخ الشراء .

وتتنافس البنوك المصرية على رفع الفائدة على الأوعية الادخارية لديها وذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها مارس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

البنك العربى الإفريقى البنك العربي الافريقي الدولي شهادة رباعية عائد تراكمي 100 شهادة ادخار