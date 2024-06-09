البنك العربي الأفريقي يطرح شهادة رباعية بعائد تراكمي 100%

أعلن البنك العربي الافريقي الدولي عن طرح شهادة رباعية جديدة بفائدة تراكمية فى نهاية المدة 100% و بمعدل فائدة تراكمية 18.92%.

وأوضح البنك العربي الافريقي الدولي أن الحد الأدني للشهادة 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه .

و أضاف البنك أن الشهادة تقدم للافراد فقط ويمكن للعميل الحصول على تسهيلات ائتمانية مضمنه ولايسمح بتجديد الشهادة، علماً بأن لايمكن استراد قيمة الشهادة قبل مرور أول 6 أشهر من تاريخ الشراء .

وتتنافس البنوك المصرية على رفع الفائدة على الأوعية الادخارية لديها وذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها مارس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.