محامي عمرو دياب: "الشاب المصفوع ماكنش معزوم وتطفل على موكلي وضايقه"

استمعت جهات التحقيق لأقوال محامي عمرو دياب، في المحضر المحرر ضد شاب صفعه عمرو دياب خلال احيائه زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.



عمرو دياب يحرر محضر ضد الشاب المصفوع

وقال دفاع عمرو دياب:" الشاب لم يكن معزوم في الفرح، وقام بالتطفل على موكله ومضايقته وجذبه بطريقة لا تليق من الظهر من أجل التقاط صورة معه، وقام بوضع الهاتف في وجهه عنوة، مشيرا إلى أن موكله يرحب بشكل دائم بكل للمعجبين ولا يغضبه قيامهم بالتصوير معه".

وحرر محامي الفنان عمرو دياب، محضرا في قسم شرطة التجمع الأول ضد شخص لقيامه بقرصة ومضايقته في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

وبدأت أزمة الفنان عمرو دياب إثر محاولة شاب حاول التقاط صورة سيلفي معه، أعقب ذلك قيام الهضبة عمرو دياب بتوجيه صفعة له على وجهه، وعقب انتشار مقطع فيديو وثق الواقعة تعاطف رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك مع الشاب، وأصبح الأمر بين مؤيد للفنان عمرو دياب، أو معارض لفكرة قيام الشاب المصفوع بازعاج الهضبة وجذبة من الظهر.