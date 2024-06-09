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الأحد 09 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين امتحانات الثانوية العامة

استعدادات أمنية مكثفة
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين امتحانات الثانوية العامة
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 أنهت أجهزة وزارة الداخلية إستعدادتها لتأمين إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي  وذلك بإعتماد خطط التأمين التى تشمل الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان التى تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الإمتحان وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الإمتحانات إلى مقر اللجان .. وتعيين تمركزات أمنية ثابتة بمحيط اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لكافة صور الخروج على القانون. 
كما تمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الإمتحانات.
 وقد قامت قيادات المديريات على مستوى الجمهورية بتفقد محيط لجان الإمتحانات ، والتأكد من جاهزية وإستعداد كافة القوات المشاركة فى عملية التأمين .. والتشديد على التعامل الحاسم مع أى موقف قد يؤثر على سير الإمتحانات وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى تواجههم ، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الإمتحانات.

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