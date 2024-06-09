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الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ممثل فلسطين بالمنظمات الدولية: الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءا بسبب عنف المستوطنين

ممثل فلسطين بالمنظمات
ممثل فلسطين بالمنظمات الدولية صلاح عبدالشافي
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قال ممثل فلسطين بالمنظمات الدولية صلاح عبدالشافي، إن حرب الإبادة الجماعية مستمر للشهر الثامن على التوالي، وتحرير أربعة من المحتجزين الإسرائيليين استغرق 8 أشهر، ومن المؤسف أن يقف العالم متفرجا على حـرب إبادة شاملة في غزة.

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل قد تحتاج لسنوات عديدة لتحرر باقي المحتجزين بهذه الطريقة، ولن تبقي شيئًا على قطاع غزة.

ولفت إلى أن الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءا بسبب عنـف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وإسرائيل أصبحت منبوذة لاسيما بعد إدراجها ضمن القائمة السوداء للأمم المتحدة، لكن بعض الدول ما زالت توفر حماية غير مستحقة لإسرائيل.

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