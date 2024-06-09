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الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وزير التعليم العالي يشيد بدراسة "الشباب والذكاء الاصطناعي": تناولت موضوعا في غاية الأهمية

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي
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أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بالدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والتي حملت عنوان : الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات. 

وقال وزير التعليم العالي  خلال حضوره الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم، إن الدراسة تميزت بدقة في البحث وخرجت بتوصيات في غاية الأهمية، نظرا لأنها  تناولت موضوع محل اهتمام من العالم كله. 

 وكان قد ناقش اليوم الأحد الموافق 9 يونيو الجاري، مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان : الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص.. التحديات.   

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي النائب أحمد أبو هشيمة لجنة الشباب والرياضة مجلس الشيوخ الشباب والذكاء الاصطناعي