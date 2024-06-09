ارتفاع حصيلة مجزرة "النصيرات" إلى 274 شهيدًا

ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 283 شهيدًا و814 مصابا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أن حصيلة الشهداء جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي أمس في مخيم "النصيرات" بوسط قطاع غزة ارتفعت إلى 274 شهيدًا و698 مصابا، علما بأن بينها حالات حرجة.



وتابعت أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 37084 شهيدًا و84494 مُصابًا، علما بأنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

