دراسة طبية تكشف خطورة ارتفاع درجة الحرارة على السيدات الحوامل وتأثيرها على الصحة العامة

كشفت دراسة طبية عن خطورة ارتفاع درجة الحرارة على السيدات الحوامل وارتباطها بالعديد من الاضطرابات الجسدية ومخاطر التعرض للتسمم وفقا لما نشرته مجلة الجمعية الطبية الأمريكية فإن التعرض لدرجات حرارة عالية طويلة يمكن أن يزيد من خطر حدوث مضاعفات مثل التسمم والنزف واضطرابات التخثر بنسبة تصل إلى 27 ٪ في النساء الحوامل كما وجدت الدراسة التى شملت أكثر من 400000 من الحمل بين النساء في جنوب كاليفورنيا أن التعرض لارتفاع الحرارة خلال أسبوع الحمل الأخير زاد من خطر مضاعفات الولادة التي تهدد الحياة.

ولهذا يجب أن تعمل أجسام النساء الحوامل بجدية أكبر لتبريد كل من جسدهن والجنين أيضا مما يجعلها أكثر عرضة للأمراض المرتبطة بالحرارة.

بالإضافة إلى أن النساء الحوامل أكثر عرضة للجفاف فإن جسدهن لديه قدرة أقل على تبريد نفسها وتلوث الهواء المحيط يمكن أن يقلل من وزن الولادة في بعض السكان وأفضل ما يمكن للنساء الحوامل القيام به خلال فترات درجات الحرارة القصوى للوقاية من ارتفاع درجة الحرارة، هو الحد من وقتهن في الهواء الطلق واتباع الإرشادات الوقائية المتعارف عليها مثل ارتداء أقمشة تساعد على تبريد الجسم وامتصاص العرق وتناول العصائر و حمل زجاجة مياه باردة لترطيب الجسم باستمرار وتجنب الحرارة والابتعاد عن التعرض للشمس بشكل مباشر وتناول الخضروات والفواكه الطازجة لاحتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية، والمياه التي تساعد على ترطيب درجة حرارة الجسم .