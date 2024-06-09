انتهاء اللمسات الأخيرة لانطلاق ماراثون الثانوية العامة بالوادي الجديد (صور)

ترأس المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، غرفة العمليات المشكلة بديوان عام تعليم المحافظة, لمتابعة آخر مستجدات العمل والجاهزية لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة المقررة غدا الاثنين 10يونيو 2024.

وعبر شبكة الفيديو كونفرانس وبحضور مديري الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، أكد وكيل تعليم الوادي الجديد، انعقاد غرفة العمليات على مدار الساعة ومتابعة العمل لحظة بلحظة وحال رصد أي مشكلات أو شكاوى يجرى تذليلها على الفور مع ضمان توفير الأجواء المناسبة لضمان سير أعمال الامتحانات بكل دقة وانضباط .

وتحدث وكيل التعليم، حول إجراءات تسكين جميع المنتدبين للامتحانات داخل الاستراحات مع التأكيد على اللجان المشكلة، المتابعة الميدانية لجميع الاستراحات لضمان توافر كافة المستلزمات المعيشية والإقامة اللائقة بمكانة المعلم.

وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد، على اتخاذ إجراءات رادعة وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، وذلك لمن يتخلف عن أعمال الامتحانات والقائمين عليها والتي تعتبر واجبًا وطنيًا ولا يجوز الاعتذار عنه إلا لمن لديه عذر مرضى.

تعليم الوادي الجديد: أنتهينا من الاستعدادات النهائية لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة

وكان قد أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، أن المديرية أنهت الاستعدادات لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي 1824 طالبا وطالبة الامتحانات أمام 11 لجنة موزعة على مستوى 5 إدارات تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وقال وكيل تعليم الوادي الجديد، إن إدارة الخارجة التعليمية تضم 905 طالبا وطالبة منهم 287 أدبي و572 علمي علوم و64 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، مقسمين على 4 لجان، وإدارة الداخلة التعليمية تضم 584 طالبا وطالبة منهم 112 أدبي و443 علمي علوم و 29 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة مقسمين على 3 لجان امتحانية.

وأضاف وكيل التعليم، أن إدارة الفرافرة التعليمية تضم 165 طالبا وطالبة منهم 16 أدبي و132 علمي علوم و17 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، موزعين على لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة بلاط التعليمية تضم 75 طالبا وطالبة منهم 12 أدبي و60 علمي علوم و3 طلاب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة باريس التعليمية تضم 95 طالبا وطالبة منهم 30 أدبي و 64 علمي علوم و 1 طالب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة أيضا بالمركز

ولفت سيد، إلى إن إجمالي عدد طلاب المحافظة 1824 طالبا وطالبة، منهم 1271 طالبا وطالبة بقسم العلمي علوم، و 96 طالبا وطالبة بقسم العلمي رياضة بالإضافة إلى 457 طالبا وطالبة بقسم الأدبي موزعين على 11 لجنة بمراكز المحافظة الخمس.

هذا ومن جانبه أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتهاء خطة الاستعداد والجاهزية بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، استعدادًا لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، والتي تبدأ يوم الاثنين الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٤.

وأوضح الزملوط أنه جرى الانتهاء من تعقيم وتجهيز كافة اللجان الامتحانية البالغ عددها ١١ لجنة على مستوى المحافظة، والتأكد من توافر مبردات المياه والتهوية المناسبة بالتزامن مع موجة ارتفاع درجات الحرارة، وتواجد الفرق الطبية وسيارات الإسعاف، والتنسيق مع مديرية أمن الوادي الجديد؛ لتأمين أعمال نقل وتوزيع أوراق الامتحانات وتوفير الانضباط والهدوء بمحيط اللجان، وكذلك التنسيق مع قطاع الكهرباء؛ لتأمين الاحتياجات الكهربائية باللجان واستراحات المراقبين وتوفير ماكينات احتياط تحسبًا لأي طوارئ..

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز بالمتابعة والمرور الدوري على اللجان والاستراحات للتأكد من توافر كافة سبل الراحة والخدمات اللازمة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل أي معوقات أو صعوبات.

اجتماع تحضيري لقيادات التعليم بالوادي الجديد للاعداد لانطلاق الثانوية العامة غدا

اجتماع مديري الأغدرات التعليمية الخمس بالوادي الجديد

استراحات لمراقبي الثانوية العامة بالوادي

الوادي الجديد تجهز استراحات لمراقبي الثانوية العامة

الوادي الجديد تستعد لامتحانات الثانوية العامة

تعليم الوادي الجديد تجتمع لحبث اللمسات النهائية لانطلاق الثانوية العامة غدا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

مناقشة استعدادات الثانوية العامة بالوادي الجديد

مناقشة اللمسات الاخيرة لانطلاق الثانوية العامة بالوادي الجديد