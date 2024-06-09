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الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كاتب صحفي: قطاع غزة أصبح منكوبًا إنسانيًا وعمرانيًا

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال رائف
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قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن سجلات الإجرام الإسرائيلي لا تزال تُسطِّر مجازر جديدة، موضحًا أن هذه المجازر يجب أن توقظ الضمير العالمي، مشيرًا إلى أن قطاع غزة أصبح منكوبًا إنسانيًا وعمرانيًا.

وأضاف رائف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا انيوز"، أنه من الضروري إيجاد رأي عام دولي الآن مناهض لهذه التحركات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين والأبرياء والأطفال في قطاع غزة، موضحًا أنه يتحدث عن 8 أشهر من القصف الإسرائيلي المستمر ما يمثل إبادة جماعية للفلسطينيين في قطاع غزة.وأشار الكاتب الصحفي،  إلى أن الجانب الإسرائيلي يرى في إطالة أمد هذه الحرب فرصًا لحصد المكاسب السياسية الزائفة لمغازلة الشارع الداخلي في إسرائيل أو في خداع المجتمع الدولي، وإيجاد مبررات واهية لاستمرار هذه الحرب، التي على رأسها فكرة تحرير 4 محتجزين بالأمس. 

الكاتب الصحفي جمال رائف مجازر سجلات الإجرام الإسرائيلي قطاع غزة