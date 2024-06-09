إرجاء قطع المياه في عدد من المناطق بأسوان إلى ما بعد إجازة العيد

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى ظل إرتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية توجيهاته لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتأجيل تنفيذ أعمال ربط عمارات حى اللوتس بطريق السادات لما بعد أجازة عيد الأضحى المبارك ، وبالتالي عدم قطع المياه عن المناطق الآتية : ( المحمودية بالكامل ، طريق السادات بالكامل ، الدماس ، وعمارات كسر الحجر ، والغازات ) ، والتي كان مقرر لها من الساعة الثامنة من مساء يوم الأثنين الموافق 10/6/2024 وحتى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم التالى الثلاثاء الموافق 11/6/2024 .

فيما سيتم إستكمال أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 600 مللى من مادة GRP بخط جديد من الصلب طرد محطة مياه الصداقة الجديدة بمدينة أسوان ، نظرا لأهمية هذا الربط فى زيادة تدفقات المياه لحى الصداقة الجديدة وخاصة الأدوار العليا ، وبناءا علي ما سبق سيتم قطع المياه عن ( الصداقة الجديدة - تقسيمات الصداقة الجديدة ) وذلك إعتباراً من الساعة الثامنة من مساء يوم الأثنين الموافق 10/6/2024 وحتى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم التالى الثلاثاء الموافق 11/6/2024 .

وتهيب شركة المياه بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية والقاطنين بالمناطق المذكورة بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة، والإتصال بالخط الساخن 125 فى حالة طلب سيارات مياه الشرب بالمجان .