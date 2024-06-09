الثانوية العامة 2024| غدا.. 19 ألف طالب يؤدون الامتحانات ببني سويف

يؤدى طلاب الصف الثالث الثانوي العام ببني سويف ،غدا الإثنين ،امتحانات الشهادة الثانوية ،في المواد غير المضافة للمجموعة ، داخل 45 لجنة تضم 19166 طالباً وطالبة على مستوى المحافظة بواقع : 12 ألف و716 طالباً وطالبة "علمي علوم"،و2059 طالباً وطالبة" علمي رياضة"، و4391 طالباً وطالبة بالُشعبة الأدبية .

من جانبه أعلن هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف،أنه تم تنفيذ الخطة التي أعدتها المديرية ، لتسهيل عقد الامتحانات ، والتي تبدأ غداُ الاثنين 12 يونية الجاري بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية ، وتستكمل يوم الأربعاء 14 من نفس الشهر بمادتي الإحصاء والاقتصاد ،على أن تتوقف" لمدة أسبوع" لتسأنف عقب إجارة عيد الأصحى المبارك بامتحانات المواد الأساسية ، والتي يستهلها الطلاب بامتحان مادة اللغة العربية يوم 22 الشهر الجاري لكافة الشُعب والتخصصات ، لتختتم 17 يوليو المقبل لشعبة الآداب"بالفلسفة والمنطق" ولشعبة العلوم "بمادة الأحياء" ، ويوم 20 يوليو "بالديناميكا " لعلمي رياضة

كم أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تأكيداته السابقة على ضرورة التواصل الدائم بين غرفة عمليات التربية والتعليم والغرفة الرئيسية بالمحافظة والغرفة المركزية للوزارة وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير الإمتحانات بالمدارس علي مستوي المحافظة، والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها،مشيراً إلى توجيهاته لرؤساء المدن والقرى بالمتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات ، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات وذلك لتوفير الهدوء فى محيط لجان الامتحانات.

من ناحيته أشار وكيل التعليم إلى عقده اجتماعا برؤساء اللجان وبحضور بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية والأستاذ محمد رمضان مدير عام التعليم العام والأستاذ رمضان رجب مدير الشؤون القانونية والأستاذة لبنى عويس مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات ومديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان بمختلف الإدارات التعليمية.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحان في هدوء وتركيز،فضلاً عن الاطمئنان على متابعة الإجراءات الخاصة بتأمين مركز توزيع الأسئلة ، وخروج صناديق الأسئلة من مركز التوزيع في ظل الإجراءات الأمنية المشددة حتى وصولها للجان في الموعد المحدد لها وكذلك متابعة عودة أوراق الإجابة لمقر المركز حتى وصولها إلى الكنترول ، فضلاً عن متابعة موقف تجهيزات 18 إستراحة على مستوى المحافظة ، ودعمها بمستلزمات الإعاشة والاستضافة وتقديم كافة التيسيرات المطلوبة من شأنها توفير المناخ المناسب والراحة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات.

هذا بالإضافة إلى التشديد على حظر اصطحاب الطلاب والطالبات التليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية حديثة (سماعات ، ساعات سمارت، أجهزة إلكترونية) تساعد على الغش و ضرورة تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول ، بجانب التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه ، وتسليمه للمراقبين بعد إنتهاء الامتحان يومياً ،والتأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة ( البابل شيت) وكراسة إجابة الأسئلة المقالية ) بصورة صحيحة ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.