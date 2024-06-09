سفاح التجمع عن علاقاته الجنسية وممارسة الرذيلة: "كنت عايز أثبت لنفسي إني لسه كويس وراجل"

تُواصل "البوابة نيوز" نشر نص أقوال واعترافات "كريم.م.س" والمُلقب بـ سفاح التجمع، والمتهم في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد، بإنهاء حياة فتيات ليل عقب ممارسة الرذيلة معهن والتلذذ بتعذيبهن والتمثيل بجثث الضحايا وجماع الجثث.

"كنت عاوز أثبت لنفسي أن الستات عايزاني".. مفاجأة في اعترافات سفاح التجمع

وأدلى سفاح التجمع أمام جهات التحقيق باعترافات بشأن ماذا حدث في بورسعيد عقب انتقاله وهو زوجته "لبنى" للعيش والعمل في أحد المدارس الدولية هناك، قائلا: "كانت حياتنا مستقرة شغل وجنس ومخدرات وشغل، وأنا اللي مهتم بابننا وبعدها قالت لي إنها زهقت وعايزة ترجع القاهرة وأنا رفضت لأني كنت مبسوط في بورسعيد وحياتي مستقرة، وسابتني ورجعت على القاهرة وأجرت شقة لوحدها".

وتحدث سفاح التجمع عن شكه في خيانة زوجته بعد ذلك واتخذ إجراء قانوني وحصلت زوجته على براءة طبقا لما جاء في أقواله.

وتابع حديثه: "أنا قررت أثبت لها إني مش محتاج ليها وعملت علاقات مع ستات كتير ومع أي واحدة بقابلها وبصورهم وأقمت علاقات مع 3 سيدات في بورسعيد لحد لما استلمت شقتي في التجمع وانتقلت ليها في يناير 2023، وكملت، كنت بجيب بنات في الشقة ومارست معهم الرذيلة واتعرفت على بنات كتير ومارست الرذيلة مع بنات أكثر، كل ده عشان لما أتقابل معاها أوريها إني مش محتاج ليها وأثبت لها إني راجل وإن الشغف اللي كان بيحصل معاها في تصوير العلاقة الجنسية كنت بعمله مع أي حد وإني مش محتاج ليها في حاجة".

واضاف: "كنت عايز أثبت لنفسي إني لسه كويس وإن الستات عايزاني ويتمنوا أكون معاهم، وكنت بتضايق تاني لما أشوفها على إنستجرام وتيك توك".

وأعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، عن تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وأضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول، مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات.

وأصدر قاضي التجديد قرارًا بتجديد حبس سفاح التجمع 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.