غزة خلال 24 ساعة.. انتحار جندي إسرائيلي وتهديد مباحثات وقف إطلاق النار

لا تزال الأوضاع في قطاع غزة تشهد تطورات ميدانية خطيرة للغاية، وخاصة مع استمرار المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في مخيم النصيرات خلال الساعات الماضية.

فيما قالت وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 283 شهيدا و814 إصابة خلال 24 ساعة. وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 37084 شهيدا و84494 مصاباً منذ السابع من اكتوبر الماضي.

فيما أفادت الإذاعة الإسرائيلية بانتحار جندي بعد تلقيه أمرا بالعودة للخدمة العسكرية في قطاع غزة. فيما كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن 10 ضباط وجنود للاحتلال انتحروا منذ السابع من أكتوبر الماضي، عدد منهم انتحر خلال المعارك في مستوطنات غلاف غزة.

ومن ناحية أخرى، كشفت صحف "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"وول ستريت جورنال" عن قيام فرق بجمع وتحليل لمعلومات الاستخباراتية من الولايات المتحدة وبريطانيا ظلت موجودة في إسرائيل طوال الحرب وقدمت معلومات استخباراتية عن الأسرى المحتجزين قبل عملية الإنقاذ.

وصرح مسؤول أمريكي، بإن فريقا من مسؤولي استعادة المحتجزين الأميركيين المتمركزين في إسرائيل ساعد الجيش الإسرائيلي لاستعادة الإسرائيليين الأربعة من خلال توفير معلومات استخباراتية ودعم لوجستي آخر.

وارتفعت حصيلة الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات 274 شهيدا و698 إصابة منها حالات حرجة.

كما أكد شهود عيان، نجوا من الموت في مجزرة النصيرات وسط قطاع غزة، على تنفيذ جيش الاحتلال لعمليات إعدام ميدانية في مخيم النصيرات.

وأما عن وقف إطلاق النار، رأت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الهجوم الإسرائيلي صباح السبت على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، هز محادثات وقف إطلاق النار أثر سقوط عشرات الضحايا الفلسطينيين، وأعاد تشكيل السياسة الداخلية في إسرائيل.