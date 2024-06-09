محافظ قنا يفتتح مقر مكتب الشهر العقاري والتوثيق بدشنا

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والمستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، أعمال تطوير مقر مكتب الشهر العقاري والتوثيق بدشنا.

جاء ذلك بحضور المستشار إسماعيل زناتي رئيس محكمة قنا الابتدائية، والمستشار علي انور رئيس محكمة دشنا و المستشار عبد الرحيم عبد المالك رئيس محكمة الأقصر ، وممثلي المكتب الفني لمساعد وزير العدل.

وقال محافظ قنا، إن افتتاح مكتب الشهر العقاري والتوثيق المطور من ضمن الخدمات الاجتماعية التي تحرص الحكومة المصرية علي تقديمها للمواطنين بصورة جيدة وذلك بالتعاون بين وزارة العدل والمحافظة ، مشيدا بجهود وزارة العدل لإنشاء وتطوير مقرات جديدة لمكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية، بما يواكب الثورة التكنولوجية والتحول الرقمى فى سبيل التيسير على المواطنين وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات الحكومية.

فيما أوضح مساعد وزير العدل ان المكتب يعمل وفق نظام الشباك الواحد وهو نظام يعمل على توفير وقت وجهد المواطن من خلال التعامل مع موظف واحد يقدم الخدمة، ويوجد بالمكتب عدد من الشبابيك لخدمة المواطنين.