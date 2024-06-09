"القاصد" يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنوعية المنوفية ويتابع تطوير البرنامج المميز لذوي الاحتياجات الخاصة

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم الأحد، سير الامتحانات للفصل الدراسي الثاني بكلية التربية النوعية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ يرافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد زيدان عميد الكلية.

وأشاد الدكتور أحمد القاصد بانتظام سير الامتحانات وتوفير وسائل الراحة للطلاب وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المطلوبة لتوفير مناخ مثالي لإتمام الامتحانات وحسن سير الإمتحانات باللجان والتزام الطلاب بالقواعد المقررة و تواجد رؤساء اللجان، وإنتظام وحضور الملاحظين، وتواجد الأساتذة ورؤساء الأقسام فى قاعات الإمتحانات لتحقيق الانضباط، والرد على إستفسارات الطلاب.

كما حرص رئيس الجامعة خلال جولته على إستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الإمتحانات ومستوى الأسئلة طبقا لقياسات وحدة القياس والتقويم بالكلية ومطابقتها لساعات الإمتحانات المقررة للمادة الدراسية وقواعد التصحيح الآلي وأنظمة الكنترول الإلكتروني.

وطرح رئيس الجامعة عقب تجوله بلجان الامتحانات عددًا من الإقتراحات لتحديث وتطوير البرنامج المميز (إعداد معلم حاسب آلي لذوي الإحتياجات الخاصة) والذي يستهدف الفئات الخاصة من الصم والبكم والأعاقة البصرية وتعليم لغة الإشارة، والتي دعت إليها الدولة في خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لتنمية جميع فئات المجتمع في المراحل التعليمية المختلفة. حيث دعا الدكتور أحمد القاصد إلى دعوة و مشاركة المجمتع المحلي بأشمون ومحافظة المنوفية للتعاون مع الكلية لتوفير المتدربين وتدريبهم على لغة الإشارة من خلال برنامج إعداد معلم الحاسب الآلى وفقا للبروتوكولات المبرمة مع المؤسسات المعنية بالفئات الخاصة من ذوي الإحتياجات ونشر ثقافة الوعي التعليمي للمعلمين والمتدربين بالمدارس الفكرية المختلفة.

حضر الجولة التفقدية الدكتور أشرف العيسوي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة هيام مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير وحدة القياس والتقويم والدكتور ميلاد إبراهيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسين جمعة الأستاذ المتفرغ بقسم التربية الفنية ووكيل الكلية الأسبق وعدد من أستاذة الكلية.