الثانوية العامة 2024.. "تعليم البحر الأحمر" ينتهي من الاستعدادات النهائية للامتحانات

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر كافة الإستعدادات النهائية لبدء إمتحانات الشهادة الثانويه العامة للعام الدراسي٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ والمقررة على مستوى الجمهورية إعتباراً من

الأثنين الموافق ١٠/ ٦/ ٢٠٢٤ والأربعاء الموافق ١٢/ ٦/ ٢٠٢٤.

ويتم إستئناف الإمتحانات عقب إنتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك علي ان تبدأ يوم السبت الموافق ٢٢/ ٦/ ٢٠١٤.

وأكد الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن اللجان جاهزة لإستقبال الطلاب لأداء الإمتحانات وتم تجهيزها من حيث الأثاث والإنارة والتهوية والأمن والنظافة،وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة وتعقيمها للوقايه من الأمراض وحفاظاً علي سلامة الطلاب والقائمين على العملية الإمتحانية.

وعلي صعيد آخر فقد وجه وكيل التعليم مديرى الإدارات التعليمية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان فى تنظيم دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وأولياء الأمور بمحيط المدارس فضلاً عن متابعة تجهيزات الإستراحات على أعلى مستوى.

وتم التنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر والحماية المدنية وشرطة النجده لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار سير الامتحانات، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب داخل كل لجنه من لجان سير الإمتحانات.

وفي سياق متصل فقد تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية ،وربطها بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الإمتحانات والتدخل الفوري لحل أى مشكله قد تواجه سير العملية الإمتحانية.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على توفير الأجواء الملائمة والهادئة أمام الطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر، مع الإلتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الإمتحانية، وعدم السماح للطلاب بدخول اللجان حاملين أى أجهزة إلكترونية، مؤكداً على إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة، من تعقيم وتطهير المدارس ونظافتها يومياً منذ بدأ الإمتحان وعقب الإنتهاء منها، حفاظاً على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الإمتحانية.

يُذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الثانوية العامة ، ٣٧١٤ طالب وطالبة علي مستوي المحافظة ، موزعين على عدد ١٣ لجنة علي مستوى الإدارات ، التعليمية بواقع

عدد ٢ لجنة بإدارة رأس غارب التعليمية

عدد ٦ لجنة بإدارة الغردقة التعليمية

عدد ٢ لجنة بإدارة سفاجا التعليمية

عدد ١ لجنة بإدارة القصير التعليمية

عدد ١ لجنة بإدارة مرسي علم التعليمية

عدد ١ لجنة بإدارة الشلاتين التعليمية

عدد ١ لجنة بإدارة حلايب التعليمية

