محافظ مطروح: توفير فرص عمل وتعيين 360 شابا وفتاة خلال مايو الماضي

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، استمرار جهود المحافظة بالتعاون بين مديرية العمل والشركات العاملة على أرض مطروح في توفير مزيد من فرص العمل لشباب المحافظة عامة والشباب من ذوى الهمم والعزيمة بصفة خاصة؛ لتحقيق الاستقرار لهم.

محافظ مطروح: توفير 11 فرصة عمل للشباب من ذوى الهمم

وأوضح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ، أن مكاتب التشغيل بمديرية العمل نجحت خلال شهر مايو الماضى في توفير فرص عمل وتعيين عدد 360 من الشباب،(ذكور وإناث)، من أبناء مطروح الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل، بالإضافة إلى توفير عدد 11 فرصة عمل للشباب من ذوى الهمم ضمن مبادرة وزارة العمل (مصر بكم أجمل) فى إطار اهتمام الدولة بتلك الفئة ودعم مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك بعد قيام مستشاري التوظيف بمديرية العمل، بالمرور على عدد من الفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة المؤقتة بها للتعاقد عليها.



مدير عمل مطروح:التعيين فعليا (مؤقت ودائم) وفقا لشهادات القيد



ومن جانبه أوضح خالد عبد العزيز مدير عام مديرية العمل بمحافظة مطروح، أن التعيين فعليا (مؤقت ودائم) وفقا لشهادات القيد المرتدة للمديرية، طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك للتيسير على الشباب ومساعدتهم في إيجاد مورد رزق لهم.