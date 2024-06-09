قنص جندي إسرائيلي في منطقة تل زعرب غرب برفح الفلسطينية

أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم الأحد، قنص جندي إسرائيلي في منطقة تل زعرب غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل،أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تمركزًا لجنود وآليات الاحتلال المتوغلة في تل زعرب جنوب غرب مدينة رفح الفلسطينية.

من ناحية أخرى، أعلن حزب الله عن قصفه مواقع مدفعية الاحتلال في الزاعورة بالجولان السوري المحتل وانتشار الجنود في محيطها براجمة صواريخ كاتيوشا.

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار شمالي الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة، وأكّدت في وقتٍ لاحق أنّ صافرات الإنذار لا تتوقف في منطقة صفد.