محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة الخانكة

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، المخطط التفصيلي لمدينة الخانكة (غرب وشرق السكة الحديد)، والذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال أحد المكاتب الاستشارية.

وجرى الإعداد من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إطار البروتوكول المبرم بينها وبين وزارة التنمية المحلية، وسيتم العمل بالمخططات بعد التصديق من مجلس الوزراء وصدور القرار التنفيذي من السيد محافظ القليوبية.

والجدير بالذكر أن المحافظة قد انتهت من إعداد واعتماد كافة المخططات التفصيلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي للمدينة للحد من النمو العشوائي لمناطق الامتداد العمراني ولتحسين الصورة الجمالية تماشيًا مع التنمية الحضرية التي تشهدها المدينة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم و المشروعات التنموية المقترح تنفيذها.

وشدد المحافظ على ضرورة وأهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة، وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

جاء الاعتماد بحضور المهندسة منال زين العابدين مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.