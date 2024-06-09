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الأحد 09 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"النواب العراقي" يدين القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات بغزة

مجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي
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 أدانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب العراقي القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات بغزة.
واستنكرت اللجنة في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم /الأحد / - استمرار العدوان الإسرائيلي بارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة في انتهاك صارخ للشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ودعا البيان كل الأطراف في المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية إلى تحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف جرائم الحرب وإنقاذ ما تبقى من الأبرياء من الشعب الفلسطيني المظلوم.
 

مخيم النصيرات مجلس النواب العراقي محكمة العدل الدولية غزة