أونروا: القطاع أصبح قطعة من جهنم

قالت الدكتورة إيناس حمدان القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن قطاع غزة أصبح قطعة من جهنم بالنسبة للسكان الفلسطينيين.

وأضافت "حمدان"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، ان الظروف المعيشية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، ومازال الفلسطينيين يعانون نفس التحديات ويطالبون بنفس المطالبات، وهي إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والسماح للجرحى بالسفر للعلاج.

وتابعت: "الظروف على الأرض باتت كارثية، وكميات المساعدات التي تدخل القطاع لازالت شحيحة جدا لا تكاد تكفي لتشغيل جميع المركبات والمستشفيات، هناك صعوبة كبيرة في نقل المساعدات التي هي في الأساس قليلة، والضحايا لازالوا يسقطون، وهناك مرضى يموتون بصمت بسبب عدم وجود مياه".

