ads
الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أونروا: القطاع أصبح قطعة من جهنم

الدكتورة إيناس حمدان
الدكتورة إيناس حمدان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الدكتورة إيناس حمدان القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن قطاع غزة أصبح قطعة من جهنم بالنسبة للسكان الفلسطينيين.

وأضافت "حمدان"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، ان الظروف المعيشية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، ومازال الفلسطينيين يعانون نفس التحديات ويطالبون بنفس المطالبات، وهي إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والسماح للجرحى بالسفر للعلاج.

وتابعت: "الظروف على الأرض باتت كارثية، وكميات المساعدات التي تدخل القطاع لازالت شحيحة جدا لا تكاد تكفي لتشغيل جميع المركبات والمستشفيات، هناك صعوبة كبيرة في نقل المساعدات التي هي في الأساس قليلة، والضحايا لازالوا يسقطون، وهناك مرضى يموتون بصمت بسبب عدم وجود مياه". 
 

أونروا قطاع غزة إيقاف الحرب إدخال المساعدات قطعة من جهنم الدكتورة إيناس حمدان